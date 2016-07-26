指建制派昔爭民心「有辱無榮」 李慧琼盼行政與政黨建執政聯盟

立法會舉行今屆會期最後一次會議，辯論由民建聯主席李慧琼動議的「告別議案」，身兼內會主席的她指，以往面對政治鬥爭，建制派在關鍵議題上會以支持政府為大前提，令建制派爭取民心有困難，有時可謂「有辱無榮」，市民普遍認為建制派與政府屬「命運共同體」，要為政府施政失誤負責，她期望在新形勢下，行政機關日後與議會內的政黨建立「有辱有榮」的執政聯盟關係，而非「有事鍾無艷，無事夏迎春」。

李慧琼以民建聯為例，指民建聯並非執政黨，議席並非大多數，行會成員亦是以個人身分參與，並要遵守保密協議和集體負責制，即使民建聯有成員獲委任為官員，但施政亦是按照特首的方針執行，而不是按政黨的政治理念。

李家超：過去有議員圖拉倒「一國兩制」其心可誅

政務司長李家超表示，議會既監察政府，同時又與政府合作，屬最有建設性的政治體制。他批評立法會過往有「反中亂港」份子癱瘓議會、濫用程序，亦有議員背叛香港利益，意圖拉倒「一國兩制」，形容他們「其心可誅」，而有關議員去年已經離開議會，加上日後特區的管治體制不會再有反動份子、外國代理人及背叛香港利益的叛徒，議會亦重回正軌和回歸理性。