竊聽風雲｜法媒：馬克龍電話或曾遭監聽

歐美多間傳媒機構早前指控以色列NSO集團研發的間諜軟件，被人用作監控全球記者同政客。有報道指，總統馬克龍可能曾經被摩洛哥情報部門監聽。

法國《世界報》(Le Monde)報道，全球34個國家、逾600名政府官員和政客，包括法國總統馬克龍，均成為間諜軟件的目標。

報道披露，摩洛哥情報部門獲以色列公司NSO，授予Pegasus情報軟件使用許可，作出連串監聽行為。報道又引述消息人士指，遭Pegasus監聽的電話名單中，有馬克龍自2017年以來最常使用的一個電話號碼。但報道強調，無法確認馬克龍的電話最終有沒有被監聽。

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法國總統辦公室回應指，如果報道屬實，事件屬於十分嚴重，當局將會徹查。摩洛哥政府周一則發表聲明，否認獲授權使用Pegasus用於監聽的報道。

NSO未有就《世界報》的報道作出回應。

報道指巴基斯坦、埃及和摩洛哥總理亦為監聽目標

多間主要傳媒收到一份列出5萬個電話號碼的清單，《世界報》又報道，法國前總理菲利普(Edouard Philippe)與14名閣員，自2019年開始被監聽。據報相關清單中，除了包括馬克龍的電話外，還牽涉伊拉克總統薩利赫、南非總統拉馬福薩、以及巴基斯坦、埃及和摩洛哥的現任總理，以及摩洛哥國王。

另外有媒體報道，摩洛哥獲許可使用Pegasus監聽法國媒體，巴黎檢察官對此展開調查。