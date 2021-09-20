立法會選舉｜李華明：如民主黨棄選不解散將退黨

民主黨本周日將召開會員大會，商討是否參加年底舉行的立法會選舉。民主黨創黨成員、前立法會議員李華明表示，如果不參選等於隱形、失去影響力，民主黨就不應存在，屆時即使自己捨不得都會退黨。

失立法會平台難跟進地區事務

民主黨對於是否參選立法會有分歧，有份創黨的李華明主張參選，認為會否被取消資格都要行出第一步參選才知。他形容，「沒有立法會議員這個平台，一個政黨可以說是隱了形，在政治架構來說是毫無影響力。」他指從政多年，深刻體會一名從政者若非議員，政治影響力會很低，地區事務亦難以跟進，民生政策，勞工、房屋、婦女、青年等議題「完全無 say」，不明白一個政黨如何放棄議會，選擇所謂「地區路線」。

反對「攬炒」杯葛選舉

此外，李華明認為黨員參選與否都要尊重，但反對「攬炒」，認為這不是民主黨該走的路。他指即使民主黨面對政治低氣壓，仍然應該盡力為港人發聲，相信黨內有人可以「入閘」參選，不應該因為種種的憂慮而貿然決定杯葛選舉。

如民主黨棄選應啟動解散機制

他認為，一個政黨不參選等同失去功能，若民主黨最後決定不參選，他會建議民主黨啟動解散機制，如民主黨棄選卻又不解散，他將無奈申請退黨。他形容現時黨內氣氛悲觀，支持參選屬於少數派，而他個人不會考慮出戰立法會，指多年前已經交棒，現時發展政治公關事業，「做乜要返入去呢個困獸鬥呢？」。