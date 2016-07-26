DSE放榜｜籲文憑試生樂觀面對結果 林鄭：內地升學是其中出路

中學文憑試(DSE)明日放榜，特首林鄭月娥在行會前見傳媒時，表示希望考生以平常心樂觀面對結果，指專上課程學額有4.86萬個，足以滿足有志升學的學校考生，同時往內地升學亦是其中一個出路，在國家教育部支持下，有127間內地高等院校，讓香港學生不用參加內地高考之下報讀。

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林鄭月娥另指，香港已超過一個半月，即40多天無錄得新冠肺炎本地個案，現時要全城努力推高疫苗接種率，建立免疫屏障，預料9月底，便可達致七成的疫苗接種率，當局亦會推出強力指引，鼓勵某些群組積極接種，包括安老院和學校教職員。她又預料將有更多公務員被納入定期檢測群組，若尚未接種疫苗，就要定期做檢測。

區議員追薪問題按法律處理

至於辭職的泛民區議員會否被追薪，林鄭月娥指，按法律處理有關薪津問題，形容沒有人性化，只有法律化，又說今屆政府沒有足夠時間和空間，舉辦區議會補選，強調部分區議會選區沒有區議員代表之下，政府已擴大諮詢途徑，不同委員會會更積極向政府提供意見，地區管理委員會亦會處理地區問題。