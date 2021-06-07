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籲泛民選 質疑政黨不參選有何意義 張炳良：非建制派仍有生存空間
2021-06-07
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張炳良民主黨政治選舉制度立法會中共愛國者治港
籲泛民選 質疑政黨不參選有何意義 張炳良：非建制派仍有生存空間
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曾任運房局長的張炳良認為泛民應參選立法會。 (資料圖片)

中央出手修改香港選舉制度後，多個泛民主派政黨先後提出須考慮是否派人參選立法會，甚至表明不會參與選舉。教育大學公共行政學研究講座教授張炳良昨於電台節目認為，非建制派在議會仍有生存空間，「有相當比例嘅市民係認同佢哋」，質疑若不參與選舉為何要組政黨，「運作嘅目的係乜嘢」；雖然立法會議席增加40席選委會席位，認為不會令立法會變成一言堂。
 

有份創立民主黨的張炳良指出，民主黨在本港是個歷史較長的反對派，需要考慮清楚是不參與來屆立法會選舉，抑或永遠不參與；若是後者則須思考成立政黨的意義，因為一個政黨若不參與選舉，「點解要搞一個政黨」，始終政黨與壓力團體有分別。

修改選舉制度後，張炳良認為，佔40席的選委會席位不會令立法會變成一言堂，因為他們代表甚麼利益，對行政機構帶來怎樣的影響牽制等全部仍屬未知；而根據民調與過去選舉結果，認為仍有相當比例市民支持泛民主派，相信相關政黨仍有生存空間。

張炳良又指，愛國者治港、全面管治權等早於八十年代已有相關論調，只是當時對此相對寬鬆。他又表示，不擔心香港沒有政治人才，反而擔心政府是否吸引到人才加入，促政府檢視是否有利於人才成長的「實踐土壤」，重點並非政治研習班這類課程。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/籲泛民選-質疑政黨不參選有何意義-張炳良：非建制派仍有生存空間-270808
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