紀錄有待查證｜南非女子報稱剖腹誕10胞胎 丈夫：得7男3女很激動

南非37歲女子西索爾(Gosiame Sithole)報稱在比勒陀利亞(Pretoria)一間醫院剖腹誕下10胞胎，但暫未經官方證實，若屬實，將打破馬里女子西塞(Halima Cisse)5月初在摩洛哥剖腹誕下9胞胎的世界紀錄。

西索爾的丈夫措特齊(Tebogo Tsotetsi)對《比勒陀利亞新聞》(Pretoria News)報喜，稱妻子周一晚剖腹產下10胞胎，「是7男3女，妻子已懷胎7個月零7日」，他「開心又激動」。夫婦倆早育有一對6歲雙胞胎。

西索爾早前受訪表示，今次10胞胎是自然成孕，醫生最初告訴她是6胞胎，其後掃描檢查，再發現是8胞胎。如今經剖腹生產，丈夫措特齊稱是10個孩子。西索爾早前稱，她妊娠期吃盡苦頭，初期是孕吐，之後是腿痛。措特齊則表示，最初不相信妻子懷6胞胎，覺得不太可能，其後看過相關資訊和妻子的醫療紀錄後才相信，也感到興奮。

政府：未有生產紀錄

然而，西索爾誕下10胞胎的紀錄，暫未經官方證實。南非政府傳訊部總監威廉斯在Twitter發文指政府暫未有相關出生紀錄，呼籲公眾和傳媒提供更多資料，「我們(政府)需要查證這則報道，並向有需要的人提供協助」。措特齊夫婦報稱的居住地Ekurhuleni，其市長稱未能找到措特齊一家做跟進。《比勒陀利亞新聞》亦未有詳細說明西索爾與10胞胎的情況。

25歲馬里女子西塞5月4日在摩洛哥一間醫院剖腹產下5女4男9胞胎，手術由10位醫生和25名護士負責，生產過程十分棘手，西塞因動脈破裂致失血過多，險些喪命。醫生手術後指，9胞胎體重過輕、發育不良，但情況穩定。直至上周，9胞胎仍在醫院接受加護照顧，醫生指他們體重明顯上升，但仍需再觀察最少6周，才考慮是否讓他們出院返家。