結束在即｜培訓中心或影響逾千學員 職工盟擬解散 下月初決議

再有泛民組織打算解散，成立31年、參與多次工運的職工盟宣布啟動解散程序。主席黃迺元指，近一兩星期成員各自收到更多訊息，感受到若繼續運作，人身安全會受威脅，直言「我哋嘅存在本身是原罪」，即使辭職都無補於事，現時已經啟動解散程序，下月3日交會員大會表決，執委會目前只剩下作為主席的自己、副主席鄧建華及司庫鍾松輝留任，以執行相關程序。

繼教協、支聯會等泛民組織被媒體批評而解散，職工盟執委會上周四通過啟動解散程序，轄下的勞法諮詢及月捐會停止運作，不再跟進新個案。黃迺元否認媒體質疑為「外國代理人」，指職工盟過去與外國勞工組織只就勞工保障、理事培訓等議題合作。他亦無法理解被指煽動罷工，指罷工是基本法所保障的權利，反問是否「非建制工會」就要背負原罪；他亦不願透露任何導致壓力的信息細節。行政會議召集人陳智思昨完成投票後表示，組織有否違法自己最清楚，也不清楚所謂壓力來自哪裡，由他們交代最好。

1990年成立的職工盟有96個屬會，會員人數有14.5萬人。鄧建華指，隨教協等逾10個屬會相繼退出，職工盟剩餘約80個屬會，會員大會按屬會人數分配票數份額，總共約100票，解散程序須50票出席，當中五分四贊成始能通過；若未能通過，會從長計議新運作方式。若職工盟解散，餘下屬會何去何從？他指屬會仍可獨立運作甚至發動罷工等抗爭，但相信十分困難，重申職工盟解散是工人及港人損失，部分基層工會甚至難以運作，憂工人權益受影響。另外，總幹事蒙兆達在社交網站公布已離港，並辭去總幹事一職。

職工盟培訓中心行政總監鄧燕梨指，中心上周五(17日)已停止收生，不再開辦全日課程，目標10月底前結束未完成課程，料影響課程逾200項，涉學員約千人、職員約140人，兼職導師也涉逾百人，中心會盡力把影響減到最低，並向受影響人士致謝及致歉。

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