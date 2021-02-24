網上熱話｜中國遊客亂扔錢許願 孔子授業秒變「鬥地主」

不少遊客喜歡在名勝地點或風景區扔錢許願，有水池的地方必定有錢幣，不過沒想到連上海崇明博物館內的孔子傳道授業像也不能避免，成了遊客的祈願地點，原本正經莊嚴的場景，經過遊客的一番錢幣亂扔之後，猶如成了聚賭現場，網民調侃說像一班人在「鬥地主」！

綜合內媒報導，崇明博物館的展廳內，設置了孔子與4名弟子們圍坐地面傳道授業的雕像，不過近日成了遊客的「許願池」，遊客們把錢幣紛紛丟向了雕像的中間，讓畫面看起來就像孔子與弟子正在進行一場多人聚賭，雖然館內已經設有募捐箱，但看起來遊客更喜歡將錢丟到雕像面前。有關相片在網絡瘋傳，有中國網友認為「有趣」；也有不少人痛批「沒文化」、「缺德」，有損「至聖先師」的形象；也有人笑稱孔子像在玩「鬥地主」撲克遊戲，形象十分接地氣。



不過遊客此舉也讓館方傷透腦筋，博物館副館長馮錫單表示，這樣的現象已經持續多年，館方都會定期清理，只是以前只是單純的看作遊客祈福行為，近期有遊客提出像賭博場景後，他們更特別重視，未來會設標語並調整場地裝置，避免類似情形發生。