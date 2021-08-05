網上熱話｜九九八十一圖像解鎖 網民︰手機遊戲吧？

智能手機功能齊備，工作、娛樂、個人生活相片、電子錢包各類資訊和私隱均集一機之內，故不少人會為智能手機設定數字密碼、圖像密碼，甚至以人面識別開機。內地有網民分享一段疑似以圖像密碼的解鎖情況，從相片可見是圖像橫和直各九行，即合共81個，樓主需逐一接線，到最後一個連接後能否開機，樓主沒有交代，因已「斷片」。

其他網民笑指「設置這種密碼，是要保衛江山用？」、「密藏國家機密的手機？」、「用這設密碼，可能要1,000次才能試出來」，但有人回應「1,000次也試不出來，最後這部機要報廢，無可能重開」、「這密碼無可能記到」、「不要說要我解鎖，我看解鎖的過程也看暈了」、「最後顯示相信密碼錯誤」、「手機解鎖誤錯多少次會鎖機」、「開這手機只是訓練肌肉吧？」

但亦有網民質疑「只是手遊遊戲吧？」、「練習織毛衣嗎？」、「屏幕不是寫著正在識別人臉麼？玩甚？」更有「專家」指，手機圖像鎖只有3×3的陣列組成，已可製作出極複雜的組合，並回應其他人的提問「組合加起來一共有多少種？其實標準答案就是389,112組。」