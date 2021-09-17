網上熱話｜元朗怪男「狂索」女性底褲 網民人肉起底

元朗有怪男「狂索」女性底褲，有關片段昨日起在網上瘋傳。該段瘋傳的片段長約38秒，片中一名身穿黑色上衣、白色長褲，佩戴橙色口罩的男子走近村屋後巷處，伸手入褲襠後懷疑對牆小解，期間更隨下口罩，拿出一條女性的紅色底褲，放於鼻前用力「索氣」約5秒，其後該男子發現有閉路電視拍下整個過程，方停止「狂索」行為，直至小解完畢後轉身離開。

相信是小解而非自瀆

網上亦有帖文指，「有村民發現有賊人在田心村偷竊女性內衣，請村民晒衫時留意。」不過，在瘋傳的影片中，未見該名男子偷竊內褲的行為。另外，有網民懷疑該名男子「狂索」女性內褲後自瀆，但片段所見，男子事前已伸手入褲襠，其後傳出水聲，相信只是小解。

網民「人肉起底」懷疑涉事者

影片在社交網站及討論區後，不少網民留言直斥該男子「好恐怖」、「真變態」、「下流」，亦有網民要求「揾條友出嚟報警處理」、「應該要貼佢大字報」。由於該男子在「狂索」底褲期間除下口罩，露出真面目，有網民對他進行「人肉起底」。