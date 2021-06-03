網上熱話｜公屋瞓走廊涼啲？網民憶舊時慳冷氣費

本港天氣近日酷熱，若晚間不想開冷氣，可能空氣流通的走廊也是一種選擇。長沙灣元州邨某座的大堂，日前竟有人將床和蓆搬到走廊近窗口，然後躺在該處、面向着牆壁，行為更維持最少兩晚。

網民Dannysoccer Leung日前將相片上載到Facebook群組「深水埗街坊會」，有人形容行為就如以往般，「以前唔想開冷氣就係咁訓(瞓)」，但亦有留言不認同，「以前個年代走廊係涼嘅，依家戶戶都開冷氣，走廊又冇乜窗，喺等lift位嘅窗，吹入嚟全部都係冷氣機熱風，個走廊仲熱過間屋」。

此外，也有網民聯想到是否與家人有爭執，「喺走廊瞓我覺得佢屋企一定有嘢，會唔會嘈交」、「比人趕出門口」、「得罪老婆下場」。不過，有人就擔心消防問題，「梗係唔得啦，阻塞走火通道都死啦」、「如果得，個個擺d(啲)床呀櫃呀出門口啦。報消防，萬一火警，塞左大半條通道，住條巷裏面個個變燒猪邊個負責」。