網上熱話｜到食店打卡遭惡搞被叫9萬瓶烈酒 網民︰不是叫9萬份肉已很好

電子化年代，不少餐廳食肆安排食客以手機掃描QR CODE(二維碼)點餐，省時又環保，但內地有網民分享「這玩笑開得也太大了吧？」上載數張相片當中一張是餐廳枱子貼有該枱號的點餐QR CODE，以及該枱點餐情況的手機截圖，截圖驟眼看菜單也似正常點了些酒、肉和蔬菜，但細看部分餐點量則不合理，包括「秘制牛油全辣鍋(4人)」要了20個，烈酒點了99999瓶，澳洲肥牛叫了10份。估計樓主光顧火鍋店時，影相打卡，當中包括影低枱子點餐QR CODE，他的朋友在即時通訊程式發現後，與他開玩笑，替他「隔空」點餐。樓主稱「真的有病吧，一開始沒有注意，吃了兩道(菜)，上來一大盤子的肉(相信是該10份肥牛拼湊一碟)，吓了一跳，看一下(手機點餐)才發現。反問是誰做的，是否自己吃不到，嫉妒別人……」之後有連串咒罵字句。

有其他網民對他遭遇感同情，並稱「幸好早發現，99999瓶烈酒可以要求食店職員取消」、亦有人稱「你的朋友已很好，不是叫99999份肉，可能無得取消」，亦有人好奇「當晚只食那一大盤子的肉已足夠？餘下的菜取消了？」、「9萬支酒、20個鍋，為何店家沒有感奇怪？」另亦有人笑指，「甚麼也用作分享的惡果」、「平日太多仇家吧？」、「分享在朋友圈吧，太多朋友，好的壞的」，不過有反駁「分享相片是錯？」、「看了他人的相片，為何用作做壞事？」，並有人稱「不知是與你開玩笑，還是與店家開玩笑。」

