網上熱話｜天文台天氣照片有驚喜 「天氣先生」連夜出鏡

天文台在本港多處設攝錄機觀察實時天氣照片，連日大雨，以為只得雨景甚至污雲密布「冇咩好睇？」Facebook「社區天氣觀測計劃 CWOS」群組成員卻留意到其中一個攝錄機，拍攝到與別不同的「天氣先生」連日「出鏡」，成為不一樣的「天氣照片」。

這位「天氣先生」其實是一隻四腳蛇，有網友發現牠自前晚起出現在天文台設於嘉道理農場暨植物園、望向西面的鏡頭前，網站會每五分鐘拍攝一次天氣照片，而動畫功能則一般會播放過去六小時的天氣照片。網友帖文報告指，據天文台動畫重播，「天氣先生」自昨日(21日)凌晨2時35分已停留在鏡頭前，相信整晚「賴在床上」至清晨5時55分。截至昨晚10時，瀏覽天文台天氣照片同一鏡頭拍攝的照片，可見鏡頭同樣有一個「巨大」疑似四腳蛇的身形遮蓋了畫面的大部分位置。據發文者指，該「天氣先生」自昨晚6時45分已返到鏡頭前，相信是「time to bed」。他亦在留言區貼出自製濃縮精華版GIF圖，讓有興趣網友一睹「天氣先生」出鏡英姿。

「天氣先生」出鏡的小畫面讓不少網友直呼可愛，發文者指，今次發現是偶然在天文台手機App相機上發現。有網友笑指，繼大麻鷹臀部，今期大家熱追四腳蛇，發文者回應指，天文台攝影機常常有驚喜。