網上熱話｜救護車趕執勤獲行人配合 網民：勿忽視十多秒的重要

消防處經常作出宣傳，呼籲各道路使用者讓路予救護車，但實際上大家又見過多少次讓路行為？有網民在facebook發帖分享，指日前在火炭樂景街近港鐵火炭站外的紅綠燈位，見到有一輛正閃燈的救護車駛至，可惜遇上汽車紅燈、行人公仔綠燈。

網民在帖文提到，救護車前方的專綫小巴見狀本打算「衝紅燈」，好讓後方救護車趕往執勤地點，惟當時斑馬線上仍有行人正在橫過馬路。他見狀後遂馬上停步，示意小巴司機先行，最終小巴駛離燈位後打死火燈示意救護車爬頭，而當時對面的私家車亦「識趣」留位予救護車越線爬頭。

發帖者提到，雖然一連串的讓路配合行為，最終或只是讓救護車快十多秒到達現場，但不要因而忽視十多秒的重要性，形容「呢十零秒可能幫到救護員拯救生命，因為生老病死都只係一息間嘅事」。

有留言就指出，這不單是十多秒的問題，還是具公民質素的表現，「是香港人心還未沉淪，可喜！」亦有人認為，十幾秒可以影響之後很多燈位，「咁就唔係十幾秒嘅結果」。