網上熱話｜樓主不想食媽媽飯 網民︰你爸有吃嗎？

俗語話「有媽的孩子像個寶」，而離家一段時間更會等別懷念母親所煮「家的味道」，但有網民透露我媽總問我，為甚麼不愛吃她做的飯，分享的圖片確實令人「慘不忍睹」。

其他網民笑指，「我沒想到麵也可以這樣(煮到)肝腸寸斷」、「那個麵不是給嬰孩的輔食品嗎？不用咬直接可吞」、「想不到你媽是暗黑料理盟主」、「辛苦你了，這樣的食物，(能)活到這麼大不容易」、「(你)長大不容易，委屈你了」，亦有人關注樓主日常要食這些東西的健康「想必樓主一定很瘦」，有笑指，現代人營養過盛，「我相信那是你的親媽，怕你吃太多」。但亦有人問「你確定她是你的親媽？」

有人安慰樓主媽媽做的飯吃的是愛心

不過，亦有人安慰樓主「也許只是外貌不美觀，味道不錯呢」、「我覺那個魚看起來挺好吃」、「那個魚炖的和我煮的差不多呀」，「不少家庭父母外出打工，回家仍要煮飯，想想甚麼支撐她每天做飯」、「媽媽做的飯不吃美觀，吃的是愛心」。更有人感嘆「離家後，你會懷念媽媽所弄的，而這般水平，街上更難尋這些菜」。

另有人發問「你爸有吃嗎？你爸吃的時間一定比你長，他也食得下」，而有女網友擔心「我憂心我煮給未來兒子的菜餚也是這樣，是否不應生小朋友呢。」

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