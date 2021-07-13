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網上熱話｜菜餚放大量芫荽 網民反應大不同
2 小時前
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網上熱話芫荽控
網上熱話｜菜餚放大量芫荽 網民反應大不同
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各人的口味不同，部分人覺人間美味的食物，其他人覺屬「極惡頂」的味道，像榴槤和臭豆腐；而喜愛芫荽的人可以成為「芫荽控」，不愛的人則聞到也萬分不願。內地有網民分享「人可以有多喜歡吃香菜(即芫荽)，可到甚麼程度……」分享的圖片是枱上逾十碟餸菜，每碟菜餚均放有大堆芫荽，無論乾煎蝦碌、滷水雞腎、煮肉豆等，部分菜餚更因過多的芫荽，已看不見原來是甚麼餸菜。

 

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其他網民反應兩極，「救命、我拒絕！！」、「隔著屏幕也想吐」、「陰間圖片」、「一枱臭菜」、「淨食香菜吧；(在其他餸菜上面)放這麼多香菜，是對其他食物的侮辱」、「看見圖片也想暈」、「隔著屏幕也聞到臭味」。

 

不過，亦有不少網民分享，部分菜式配上芫荽，能將味道提升一級；「辣椒炒肉和炒雞，裡面加香菜，味到真是絕了，超級好味」、「燒魚必須放些香菜，要不沒有靈魂」、「我也想創造一個只有香菜的世界」、「香菜永遠是點睛之筆」、「火鍋醬料必放」、「看到這裡我的口水已流滿一碗」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網上熱話｜菜餚放大量芫荽-網民反應大不同-275547
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