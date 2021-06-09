Am730
Am730
Am730
Am730
News
網上熱話｜街坊怨超市收銀只顧玩電話　網民不滿動輒投訴掀罵戰
2021-06-09
#Hashtags
智能電話超級市場收銀員網上熱話
網上熱話｜街坊怨超市收銀只顧玩電話　網民不滿動輒投訴掀罵戰
news-images
有街坊抱怨超市收銀員只顧用電話，其他網民就是否應投訴掀罵戰。(示意圖、非涉事超市分店，資料圖片)

在現今世代，很多商舖的店員工在工作期間，也許會間中使用手提電話，但不同顧客的接受程度又有多高呢？有網民日前在一個新界屋邨的Facebook群組上，抱怨即使自己已將欲購買的貨物擺到收銀台上，收銀員卻仍顧住用電話即時通訊軟件與別人聊天，「好啦，佢慢慢發完信(訊)息，跟住再慢慢幫你嘟」。

相關新聞：網上熱話｜打邊爐食毛肚「燶爆」 網民︰換個老公不尷尬

事主認為，工作時間用電話並非問題，但應留意時機和顧客動向，在有顧客擬付款時應優先接待客人。有街坊留言表示，該分店很多時候等付款都要等很久，但亦有人只試過「最多佢哋一邊收銀一邊同隔裡(籬)收銀傾掲(偈)」。

網民倡錄低向總部投訴

有網民就建議事主，當屢勸不改的時候，就應該錄低情況並向超市總部投訴，「下次影低佢send去總部投訴，反正講極都係咁」、「係(喺)出面的××，無一個收銀員會好似我哋村××收(銀)員咁一路開微信同人講嘢，一(係)唔收錢囉。我都見過幾次啦！好心佢檢討吓工作態度啦！」

不過，有留言就因不認同投訴的建議而引起罵戰，直言既然網民覺得有問題，就應直接向涉事員工或經理反映，而非動輒就投訴，「我只係覺得人哋打份工使唔使去投訴，可能人哋仲要養家呢」、「都係果(嗰)句打份工姐，若果係態度差另一件事，外面好多超市都係咁㗎。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網上熱話｜街坊怨超市收銀只顧玩電話　網民不滿動輒投訴掀罵戰-271130
#Hashtags
智能電話超級市場收銀員網上熱話
Am730

網上熱話｜斬雞彈到周圍都係點算好　網購神器被嘲：揀定義肢

網上熱話｜打邊爐食毛肚「燶爆」 網民︰換個老公不尷尬

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
網上熱話｜斬雞彈到周圍都係點算好　網購神器被嘲：揀定義肢
Am730
Am730
網上熱話｜打邊爐食毛肚「燶爆」 網民︰換個老公不尷尬
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多