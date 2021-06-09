網上熱話｜街坊怨超市收銀只顧玩電話 網民不滿動輒投訴掀罵戰

在現今世代，很多商舖的店員工在工作期間，也許會間中使用手提電話，但不同顧客的接受程度又有多高呢？有網民日前在一個新界屋邨的Facebook群組上，抱怨即使自己已將欲購買的貨物擺到收銀台上，收銀員卻仍顧住用電話即時通訊軟件與別人聊天，「好啦，佢慢慢發完信(訊)息，跟住再慢慢幫你嘟」。

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事主認為，工作時間用電話並非問題，但應留意時機和顧客動向，在有顧客擬付款時應優先接待客人。有街坊留言表示，該分店很多時候等付款都要等很久，但亦有人只試過「最多佢哋一邊收銀一邊同隔裡(籬)收銀傾掲(偈)」。

網民倡錄低向總部投訴

有網民就建議事主，當屢勸不改的時候，就應該錄低情況並向超市總部投訴，「下次影低佢send去總部投訴，反正講極都係咁」、「係(喺)出面的××，無一個收銀員會好似我哋村××收(銀)員咁一路開微信同人講嘢，一(係)唔收錢囉。我都見過幾次啦！好心佢檢討吓工作態度啦！」

不過，有留言就因不認同投訴的建議而引起罵戰，直言既然網民覺得有問題，就應直接向涉事員工或經理反映，而非動輒就投訴，「我只係覺得人哋打份工使唔使去投訴，可能人哋仲要養家呢」、「都係果(嗰)句打份工姐，若果係態度差另一件事，外面好多超市都係咁㗎。」