網上熱話｜貓咪主子被小奴才扯耳按頭 網民︰貓咪天天被欺負，才沒脾氣？

有指養寵物對小朋友有不少好處，如可提高子女責任感、同理心，亦可提供免疫力等，但養孩子的家庭，對寵物又是否有好處呢？內地有網民留言「孩子別養貓，真的對貓不好。」分享的短片是一個估計少於一歲幼童正和一隻肥貓玩耍，其中可以看到幼童輕扯貓耳、按頭、熊抱、以自己身體壓向貓咪，但當稚子坐不穩時，貓咪仍似用手扶小朋友一把。經過「小奴才」不斷「蹂躪」，貓咪除一臉無奈，輕搖尾巴，亦只是輕叫。

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其他網民讚貓咪好乖沒脾氣，但亦指「小朋友當貓咪係布娃娃玩，家長應教導不應這樣對貓咪」、「貓咪天天被欺負，才沒脾氣？」、「毛孩對待小孩，真的好有耐心」、「貓咪很奇怪的動物，對小孩老人容忍度很高，然後卻欺負中間的小青年」；「貓貓煩得尾尖都搖斷」、「貓都被煩死了，只是你們不覺察」、「這貓脾氣真好，還是不建議成年人讓小孩子與貓這般玩，總覺喵喵下一刻會用抓或嘴咬」，有人則指「你遭他人這般玩弄，也想張口咬吧。」

部分人則笑指，主子較小奴才更胖，「好在這貓身板結實，才不被壓扁。」