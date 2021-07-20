網上熱話｜龍貓被4貓包圍嚇到不敢唞氣 網民怒斥飼主︰你被惡霸圍著，有甚麼感受？

龍貓並不是貓，屬於鼠類動物，亦天生膽小。內地有網民分享短片是四隻貓咪一同望著箱中龍貓，龍貓似嚇到不敢動彈的狀況，樓主似亦明白並留言「龍貓這輩子沒這麼害怕過」，但卻亦笑指「貓咪︰我們四個守著你，你感動嗎？龍貓︰不敢動，不敢動。」

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其他網民均對龍貓的遭遇感同情，「好可憐呀……」、「為何這個環境要養龍貓……」，「龍貓似嚇到不敢唞氣」、「即使一起養兩類生物，亦應分開養吧」、「有甚好笑，虐待」、「太不負責任了，養折耳(貓)就算了，還(養)4隻，養龍貓就算了，讓4隻貓圍觀，龍貓膽子這麼小，好想罵人」、「養龍貓，請不要養其他動物，想嚇死牠？」、「看著龍貓整天擔驚受怕好開心嗎？死變態。」

亦有網民疑惑「貓咪似鑑別，牠(龍貓)是甚麼，同類嗎？」、「貓︰鼠鼠？兔兔？吃得嗎？」、「貓︰你叫龍貓，但有鼠味！」、「貓︰披著鼠皮的貓？」、「龍貓︰大哥，大家都是貓，有話好好說」、「龍貓︰邊位大哥幫我關一關門」、「好歹大家都有個貓(字)，朋友，勿動」。更有網民笑指自己有相同遭遇「哈哈，像極被親戚包圍我」，「將心比己，你被惡霸圍著，有甚麼感受？」