網上熱話｜車牌蠱惑擺位惹疑問 網民笑稱要用電腦分析

在路上行走的汽車，都要掛上獨一無二的車牌號碼，方便日後尋回和他人辨認。不過，有網民日前在路上發現，一輛灰色七人私家車，其車尾斜斜地掛上的中港車牌，竟恰巧遮掩車牌號碼首兩個英文字母的底部。

目擊的網民遂把前車拍下，並邀請其他人一同猜猜究竟是甚麼字頭。從相片可見，的確難以簡單認出是EE、EF、FE或FF。有人指出車頭雖然都有車牌，但一般影快相等執法行動，都是以車尾為主，有留言就認為執法部門若遇上類似個案，可能會索取4種車牌組合的汽車資料，再對比車廠、車身顏色或車款等。亦有網民戲言，4種組合都是同色、同款、同車廠的可能性極微。

《賭俠》經典情節重現留言欄

有網民亦想起經典電影《賭俠》在賭場的一幕，引述對白「電腦分析，65%係7，35%係JACK，唔係7就係JACK」，認為今次情況也要透過電腦，估算出是EE或是FF等字母。

不過，有人就擔心該車主已觸犯法例，根據本港法例第374E章《道路交通(車輛登記及領牌)規例》，若汽車上展示的登記號碼在任何情況下被掩蔽或不易辨認，則任何人不得駕駛、使用或保存，或容受或允許他人駕駛、使用或保存該汽車。