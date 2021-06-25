網上熱話｜轉工薪酬壓力齊齊加 打工仔嘆「開心先最重要」

在職場上工作，究竟是薪酬或開心重要？近日有網民表示，最近成功轉工後以為是人生的新一章，豈料新環境卻為他帶來龐大壓力，「呢個禮拜壓力大到晚晚發惡夢」，開始後悔最初沒有珍惜原有工作的好同事、好上司，「望返轉頭我幾開心，先發覺人開心先最重要。」

該網民在LIHKG討論區，以「新工工作壓力極大 想唔做 先發現人開心最緊要」為題發帖。有網民認同樓主所想，認為最緊要開心，「如果真係好唔開心，咪唔好做，要對得住自己」。有人就建議事主應趁試用期未完前辭職，「趁未過probation就早走早著啦，東家唔打打西家嘅啫，未咁快搵到工咪當放個大假」。

「精神健康用錢都買唔到」

除心情情緒外，有過來人分享自己新工作雖然人工翻倍、上司和同事都很好，但私人時間比舊工作少得很、工作內容很差，「忙到冇時間陪ex(前度伴侶)，分埋手，極後悔，搵再多錢都補唔番」。有留言就忠告：「解決唔到就辭職啦，精神健康係用錢都買唔到。」

不過，有身同感受的網民就指，轉工前每日很悠閒、「hea下hea下睇下手機又一日」，轉工後卻經常被催促交貨、每日無償超時工作半小時，坦言「新工人工多左(咗)5成，冇理由返去做」。有留言亦指出，「人工愈高就愈會係咁啦，如果唔係你洗咩轉工」。