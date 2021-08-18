網上熱話｜3D打印貓咪模型變分體 網民︰看電視打印的物品好完美

3D打印技術不斷進步，亦愈發普及，甚至房屋亦可由3D打印建造。內地網民分享一條3D打印的影片，反映坊間或許以為很簡單事情，若未親自感受，難以得知不曾想到的過程。影片是正打印一隻貓咪公仔，短短一分鐘由腳部開始，之後打印出尾巴、身軀、手部和頭部。成品逐步成形，本來令人很有滿足感，但貓咪身軀出現很多原不應出現「細絲」，細看其實一開始貓尾因黏貼在地面未凝固移了位，結果打印時尾巴已斷了，貓咪頭部尚未完成打印，已因打印失敗而中止。

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網民笑指「3D打印馬步一定要扎穩，不然很容易翻車！」亦有笑指「尾巴斷了，可憐。」、「有沒有殺戮都市傳送那種感覺」、「出現那些絲，好噁心。」、「密集恐懼症，好發麻。」、「原來不是想像中的易」、「看電視打印的物品好完美」、「若不是失敗，看3D打印好治癒。」

亦有人詢問「若打印房屋，中途失敗怎辦」，「拆屋吧，但更浪費」。「既然有這些科技，用在更有用途的地方吧。」但亦有回應「科技要不斷進步，需要在不同方面嘗試可能出現失敗可能。」