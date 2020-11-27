總統遇刺｜海地全國進入緊急狀態 警方擊斃4疑犯2人被捕

海地總統莫伊茲(Jovenel Moise)遇刺身亡，終年53歲；第一夫人瑪蒂亦受槍傷，目前情況危殆，已送往美國治療。海地全國進入緊急狀態，據報有4名僱傭兵被擊斃，另有2人被捕。

事發在當地星期三凌晨約1時，一批身份不明人士配備重型武裝，闖入莫伊茲位於首都太子港半山的寓所，莫伊茲中槍傷重身亡，第一夫人亦中槍受傷。通訊部長表示，國家警察已拘捕懷疑涉案人士。警方表示，行動中有4名僱傭兵被擊斃，另外拘留兩人。

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約瑟夫指襲擊者操英語及西班牙語，譴責是不人道及野蠻行為。他指，當局已控制局面，強調民主將會取得勝利，他會暫代行使國家領導人職責。他又頒布全國緊急狀態，並宣布全國為莫伊茲哀悼兩星期。海地駐美國大使形容整個襲擊計劃周詳，相信涉及僱傭兵。

拜登及聯合國秘書長譴責事件

海地駐美國大使指，行兇者是假扮美國緝毒署人員的僱傭兵，美國國務院否認。美國總統拜登和國務卿布林肯聽取事件簡報，拜登發聲明譴責槍手的行為可怕和令人髮指，並指當地情況令人憂慮，美國已經準備好提供協助。美國政府又否認涉事，白宮發言人普薩基指事件駭人，亦是一宗悲劇。美方正蒐集情報，願意協助海地調查及提供協助。

聯合國秘書長古特雷斯譴責事件，安理會亦表示震驚，將會應美國和墨西哥要求，在星期四召開閉門會議評估當地局勢。英國首相約翰遜透過社交媒體向莫伊茲的家人及海地人民致以慰問，並呼籲各方保持冷靜。

莫伊茲2017年上台，但海地近年貧窮問題惡化，人道危機嚴重，並出現糧食危機，幫派暴力衝突亦加劇，導致政局不穩，觸發示威浪潮，要求他下台。