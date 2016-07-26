繼續谷針 推12歲以上學生「即日籌」打疫苗

本港新冠疫苗接種計劃已展開180日，59.1%適齡人口已接種第一劑，其中12至19歲組別有24.2萬人已打首針，佔組別人口總數53.9%。不過，特首林鄭月娥昨形容這個群組要「特別努力」，盼隨著開學會有更多學生接種，而疫苗接種中心每日可派發的4,600個「即日籌」，日內將涵蓋12歲以上學生。

公務員和醫管局、安老殘疾院舍員工及中小幼稚園教職員須於下月前打針，否則每兩周自費檢測，工作要接觸抵港人士的員工更要強制接種，而近日的預約接種人數已由月初高峰的每天5.1萬人，降至萬多人，過去7日平均每日不足3萬人打第一針。林鄭月娥指，要加強「谷針」的還包括全港在職人士，因他們每日要搭交通工具，部分工種更要頻密接觸他人，故強烈呼籲企業僱主跟隨公務員做法，冀藉此再提升預約和打首針人數。公務員事務局長聶德權透露，疫苗接種中心10月後或延長運作，但規模和數量必定減少。

廠商會會長史立德認為無必要強制打針，指本港接種情況不算太差，而廠商會之前亦發起「有種有賞」計劃鼓勵市民，相信鼓勵接種總比強制好。香港中華出入口商會副會長黃英豪亦覺得不能強迫打針，因打針涉及醫療考慮因素，建議可向已接種人士提供政策傾斜和優惠。另外，港府將於本周公布外傭來港的新檢疫安排。

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