Am730
Am730
Am730
Am730
News
繼續谷針 推12歲以上學生「即日籌」打疫苗
7 分前
#Hashtags
新型肺炎新冠疫苗疫苗接種即日籌社區疫苗接種中心強制接種新冠肺炎
繼續谷針 推12歲以上學生「即日籌」打疫苗
news-images

本港新冠疫苗接種計劃已展開180日，59.1%適齡人口已接種第一劑，其中12至19歲組別有24.2萬人已打首針，佔組別人口總數53.9%。不過，特首林鄭月娥昨形容這個群組要「特別努力」，盼隨著開學會有更多學生接種，而疫苗接種中心每日可派發的4,600個「即日籌」，日內將涵蓋12歲以上學生。

公務員和醫管局、安老殘疾院舍員工及中小幼稚園教職員須於下月前打針，否則每兩周自費檢測，工作要接觸抵港人士的員工更要強制接種，而近日的預約接種人數已由月初高峰的每天5.1萬人，降至萬多人，過去7日平均每日不足3萬人打第一針。林鄭月娥指，要加強「谷針」的還包括全港在職人士，因他們每日要搭交通工具，部分工種更要頻密接觸他人，故強烈呼籲企業僱主跟隨公務員做法，冀藉此再提升預約和打首針人數。公務員事務局長聶德權透露，疫苗接種中心10月後或延長運作，但規模和數量必定減少。

廠商會會長史立德認為無必要強制打針，指本港接種情況不算太差，而廠商會之前亦發起「有種有賞」計劃鼓勵市民，相信鼓勵接種總比強制好。香港中華出入口商會副會長黃英豪亦覺得不能強迫打針，因打針涉及醫療考慮因素，建議可向已接種人士提供政策傾斜和優惠。另外，港府將於本周公布外傭來港的新檢疫安排。

(相關新聞見A2)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/繼續谷針-推12歲以上學生「即日籌」打疫苗-281772
#Hashtags
新型肺炎新冠疫苗疫苗接種即日籌社區疫苗接種中心強制接種新冠肺炎
Am730

電檢修例 篩查不利國安電影 政務司長有權撤上映許可 播禁片可囚3年罰款百萬

本周公布 當局冀房間量控制人數 暫僅1外傭檢疫酒店

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
電檢修例 篩查不利國安電影 政務司長有權撤上映許可 播禁片可囚3年罰款百萬
Am730
Am730
本周公布 當局冀房間量控制人數 暫僅1外傭檢疫酒店
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多