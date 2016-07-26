罕有公開 白金漢宮證實 英女王向金正恩發賀電

北韓上周四慶祝建國73周年，官媒朝中社周一稱英女王在慶祝閱兵活動兩天前、本月7日發賀電給北韓領袖金正恩恭賀，因為英國傳媒和白金漢宮社交網均無提及，被質疑是假新聞。白金漢宮昨還北韓清白，確認英女王透過外交、聯邦及發展事務部發賀電。英女王發賀電並不奇怪，多國元首如瑞典國王和泰王也有恭賀北韓建國周年，惟北韓過往並無公開英女王發賀電消息。

英國《每日郵報》稱，相信英女王發賀電給北韓是首次公開。英女王一向是應外交部建議發電文給外國領袖，外交部發言人稱，其他國家國慶英女王都一視同仁發賀電，而過去英女王都有在北韓建國日發賀電。英國利茲大學(Leeds University)北韓問題專家Aidan Foster-Carter向《每日電訊報》稱，北韓目前被國際社會冷落，英國透過英女王向北韓發出友善的舉動，時間上有點微妙。在2014年，英女王生日官方慶祝日，北韓時任第二號人物金永南亦曾寄賀信給英女王。



王毅訪南韓 北韓射2彈道導彈

北韓近日動作頻頻，繼上周六和周日試射長程巡航導彈後，昨日向東海發射2枚短程彈道導彈。南韓方面稱，導彈射程約800公里，最高高度約60公里。南韓消息指試射的是經改良的「朝版伊斯坎德爾導彈」(KN-23)，曾作第二次爬升，軍方認為北韓正增加射程並提升二次爬升能力。今次是北韓在美國總統拜登年初上任以來，第5度試射導彈，也是自3月25日以來再次違反聯合國安理會決議，發射短程彈道導彈。

日媒認為，北韓曾抗議8月舉行的美韓聯合軍演，今次試射或意在展示軍事實力以牽制美韓。中國外長王毅昨剛巧到訪首爾，與南韓外長鄭義溶會談。南韓外交部消息稱，兩國外長認為，北韓發射短程彈道導彈無助改善兩韓關係，也不利恢復對話。



南韓成功試射自研潛射彈道導彈

北韓發射導彈後，南韓同日宣布，國產3,000噸級潛艇「島山安昌浩」號成功試射該國研製的潛射彈道導彈，繼美國、俄羅斯、中國、英國、法國和印度後，成為全球第7個國家從潛艇發射潛射導彈。南韓總統文在寅稱，南韓導彈戰力的提升將有效遏制北韓的挑釁。金正恩的胞妹、黨中央副部長金與正抨擊文在寅失言，指他極其愚蠢。