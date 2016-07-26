美國男子7蚊贏走老虎機逾500萬jackpot

美國一名男子在於印第安納州的French Lick 一間賭場中，用1美元，折合約7港元，成功以小博大贏得逾69萬美元，折合約538萬港元，創下該賭場老虎機的最高派彩紀錄。

該化名為安德魯的男子於本25日，在老虎機上下注1美元，結果贏走 690,623 美元jackpot。該賭場負責人Jeff Whereatt表示，對上一次有人從老虎機贏取巨款時已是2013年，當時的幸運兒捧走26.6萬美元，折合約207萬港元。他又表示，老虎機累積這數目的款項在私人賭場很罕見，一般只會在拉斯維加斯大型賭場出現。

安德魯其後在賭場社交平台發帖子，感謝大家的祝賀，他形容中獎至今仍然像一場夢。根據他的個人資料顯示，他與妻子居於印第安納州華盛頓，並曾就讀於 Vincennes University。

網民分享老虎機中獎「偏方」

老虎機一直被認為已預先設定好派彩機率的遊戲機，即是所有的老虎機全都由程式控制好每部機器甚麼時間將出現大獎。自從這段新聞出現，不少人立即於網上分享一些老虎機「偏方」，聲稱可以增加贏錢的機會率。

坊間傳言，賭場的經營者一般會把門口的老虎機中獎率提高，目的是為了讓來來往往的路人看到不斷中獎的機器；走廊兩端的機器亦較易中獎。此外，也可以試著去問賭場員工哪台較易贏錢，一般而言只要給一點小費，對方還是會願意告訴你的。老虎機的回報率般而言在出廠時就決定了，因此當一台機器中了大獎，可以記下該機的編號，而不是位置。當然，即使用了以上方法也是不一定就能中獎，但一不小心，很容易變成賭徒，還是小賭怡情為妙。

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