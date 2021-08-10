美食博覽2021｜梁子超憂防疫或有疏漏 促研預約入場控制人流

美食博覽明日(12日)至下周一(16日)，一連5日在灣仔會展舉行，同場加設4個展覽：香港國際茶展、家電‧家品‧博覽、美與健生活博覽、香港國際美酒展(特別展)。為方便市民使用電子消費券，8成半參展商稱支援至少1款電子消費券的支付工具。因應新冠疫情，場內不准飲食或提供試食，所有入場人士都要戴口罩、用「安心出行」或者填寫表格登記資料，多個位置也會提供酒精搓手液等。

措施防禦力度有限 仍有機會令病毒擴散

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，主辦單位難以確保所有入場人士自律遵守防疫規定，包括一直戴好口罩及勤用酒精搓手液，加上場館內外都有一定人流，有關措施防禦力度有限，仍有機會出現疏漏，令病毒在會場擴散。他建議未來可研究預約入場的安排，控制場內及場外排隊的人流。

若未打針人士受感染 或引爆第五波疫情

梁子超指，本港持續有零聲的輸入確診個案，部分涉及變種病毒，過去亦曾有患者完成檢疫期後確診。他認為入場人士來自全港各區，若有未接種疫苗人士受感染，病毒的排放時間將較長，有機會進入社區，甚至爆發第五波疫情。他指政府應確保外防輸入措施較嚴緊，才有足夠安全條件全面恢復本地消費活動。

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