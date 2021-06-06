美3參議員搭軍機旋風訪台 宣布贈台75萬劑疫苗

美國3名跨黨派參議員達克沃思(Tammy Duckworth)、蘇利文(Dan Sullivan)及孔斯(Chris Coons)，今早旋風式訪台3小時，宣布美國將向台灣捐贈75萬劑新冠疫苗，強調這是「朋友互相幫助」。拜登政府早前宣布向全球捐贈最少8,000萬劑美國疫苗，首批將釋出2,500萬劑，台灣既是首批獲捐贈地區，亦是美國對外宣布捐贈疫苗數量的首個地區，加上是由3名參議員特地赴台宣布，輿論認為撐台灣意味非常濃厚。

蔡英文總統、外交部長吳釗燮及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑等官員，在台北松山空軍基地指揮部接見3名參議員。蔡英文感謝美方伸出援手，並形容這是「及時雨」，冀未來繼續一起努力，持續提升台美夥伴關係。

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《環時》曾稱美軍機降落台灣就開戰

此外，有別於之前美國官員乘搭行政專機到台灣，3名參議員乘搭的是美軍C17運輸機，是首度有美國參議員搭美軍戰略運輸機抵台，亦是松山機場首度有美軍戰略運輸機降落。大陸官媒《環球時報》去年8月31日因一架美軍電子偵察機疑似從台灣起飛，發表題為《需要給蔡英文當局一個根本性警告了》的社評，指「如果台灣與美方已經做了美國軍機在台灣起降的安排，這是非常嚴重的事件，已經踩到大陸維護國家統一的紅線。如果大陸掌握了確鑿證據，就可以摧毀相關機場和降落在該機場的美國軍機，台海戰爭將就此打響」。

《環球時報》今日發表題為《台當局將美參議員來訪當救命稻草》的社評，稱「三名美國參議員乘軍用運輸機訪台，這是美台切香腸戰術又下了離手指更近的一刀……我們在此正告美台當局，針對一個中國『切香腸』最後切掉的一定是他們的手指」，並強調「大陸的力量已經使得我們把解決台灣問題的主導權掌握在了自己手中……大陸力量形成的超級重力場已讓台灣無處可遁，台當局越折騰，將越幫助大陸積累解決台灣問題的道義優勢」。