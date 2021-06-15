聶德權：調整公務員薪酬需全盤考慮 來年情況仍受疫情影響

政府決定本年度凍結各級公務員薪酬，生效日期追溯至4月1日。公務員事務局長聶德權表示，公務員凍薪決定合適，已考慮本港經濟狀況、公務員士氣等多項因素，並重申要全盤考慮。他指過去2年很困難、很不正常，來年情況仍會受疫情影響，在考慮薪酬調整時要很小心。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日召開會議。勞聯議員潘兆平關注，當局如何協助基層公務員面對經濟壓力。工聯會議員陸頌雄對公務員凍薪決定感失望，認為有點影響士氣，亦擔心為私人市場帶來不良示範。

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建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓關注，過去有意見批評部分公務員處事較慢，給人「少做少錯」的印象，外界觀感差，認為當局需要注意公務員在社會的形象，令市民認為「物有所值」。

聶德權回應時指，需要正視有關情況，努力改善，政府部分工作未必令人滿意，但亦有公務員默默耕耘，舉例指即使抗疫工作有不完善，但同事的付出避免了有些問題發生，又指政府會正視有關情況並作出改善。