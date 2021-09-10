職位空缺｜勞工處下周灣仔辦就業博覽 約3300空缺月薪可達1.9萬

勞工處將於下周二(14日)及下周三(15日)，在灣仔修頓場館舉行就業博覽，主題為「共創多元文化工作間」，藉此促進求職人士，包括少數族裔人士的就業機會。為期兩日的就業博覽共有48間機構參加，合共提供約3,300個空缺，當中約八成為全職空缺，大部分月薪介乎1.1萬元至1.9萬元。超過九成八空缺學歷要求為中六或以下，大約六成七空缺無需相關工作經驗。

機構設置櫃位即場招聘

就業博覽每日分別有24間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括電話銷售員、接待員、店務助理、文員、飛機引擎維修見習員、保安員、司機、倉務員、技術員、收銀員、咖啡師、廚師、侍應及包裝員等，適合不同文化背景的求職人士申請。

另外，有7間培訓機構為到場人士介紹培訓課程。活動當日亦附設小型展覽，介紹勞工處的就業服務。場內亦安排印度語、烏爾都語及尼泊爾語即時傳譯服務。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。

「共創多元文化工作間」就業博覽

時間：上午11時至下午5時30分*

地址：修頓場館1樓舉行（近灣仔港鐵站A3出口）

費用：全免

*截止入場時間為下午5時

更多活動及空缺詳情，可瀏覽互動就業服務網站。