背妻偷食 違防疫社交距離愧對國民 夏國賢擁吻下屬辭職

英國衛生大臣夏國賢(Matt Hancock)上周五驚爆與已婚女助手科拉丹傑洛(Gina Coladangelo)搞婚外情，兩人在他辦公室外走廊熱情擁吻的閉路電視片段被公開，震驚英國政壇。夏國賢承認自己違反防疫措施的社交距離指引，在各方壓力下終在上周六晚辭職，科拉丹傑洛也在不久後辭去衛生部門的工作。前財相賈偉德將接替夏國賢出任衛生大臣。



夏國賢在辭職信稱，自己違反了防疫措施，愧對在疫情下犧牲了很多的國民，令他們失望。他又說，不希望自己的私生活成為今次危機的焦點，並再次就違反防疫措施道歉，也向他家人和所愛的人道歉，令他們經歷此事，而他此時此刻也需陪伴子女。無獨有偶，協助制定防疫政策的一名流行病學家，去年也因有婚外情和違反防疫措施被撤換，當時夏國賢還譴責他。

妻子蒙在鼓裡 消息爆出前「被離婚」

有關擁吻片段在上月拍攝，《星期日泰晤士報》稱，與夏國賢結婚15年、44歲的馬莎(Martha Hancock)一直被蒙在鼓裡，兩人數周前還被拍到一起午膳，直至英國《太陽報》上周四晚接觸夏國賢，他知道婚外情將被公開，急忙奔回家裡，即時向妻子提出離婚。據悉，馬莎將夏國賢趕出家門。42歲的夏國賢有兩子一女，43歲的科拉丹傑洛也有3名子女，夏國賢去年9月聘請她任助手，在衛生部門出任非執行董事。夏國賢的好友受訪時堅稱，兩人5月才開始交往。