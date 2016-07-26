自民黨擬推日本小姐冠軍選眾議院議席

在岸田文雄上任新日本首相之後，日本國會將進行改選，預計會在近日由岸田宣布解散議會，並隨即展開參選工作，以及在月底舉行選舉及開票。其中自民黨被爆出，與前內閣官房副官松野賴久的女兒，2016年日本小姐冠軍松野未佳接觸，準備推舉這位26歲應慶大學畢業生出戰東京比例代表的眾議院議席。

26歲的松野未佳出身於政治世家，自高祖父松野長八開始已為政治人物，自曾祖父松野鶴平已為眾議院議員及內閣官員。父親松野賴久亦曾任眾議員，擔任過前首相細川護熙的議員助理，做過內閣官房副官，曾任日本維新之黨代表及幹事長。

松野未佳自小就在日本著名私立大學應慶大學的屬下教育機構就讀，從幼稚園到大學。之後於應慶的文學部入讀，並於在學時參選2016年日本小姐。最終亦成功突圍當選。

憧憬當政治家

在松野獲選為日本小姐之後，曾以該身份到首相官邸與時任首相安倍晉三會面。當時其父為在野黨領導，在訪問時松野曾表示自己憧憬成為政治家，獲安倍開玩笑表示要招攬入自民黨。

雖然松野之後簽下經理人公司，並曾參與電影及廣告演出。不過她大學畢業後亦有在父親的物業管理公司工作。去年被傳媒拍到獲時任自民黨幹事長二階俊博以及前首相小泉純一郎在自民黨總部會面，當時已有估計松野獲真正邀請加入自民黨。