艾力寶雲誤殺攝影師｜劇組人員控艾力寶雲等人疏忽

美國影星艾力寶雲(Alec Baldwin)拍攝電影期間，意外槍殺攝影師的事件，電影燈光組負責人入稟控告艾力寶雲等逾20名劇組人員疏忽，導致他遭受嚴重情緒困擾。

原告Serge Svetnoy表示中槍身亡的攝影師Halyna Hutchins是他的好朋友，事發前他看到涉事道具槍無人看管，曾經提醒相關負責人士。他控告艾力寶雲、將道具槍交予艾力寶雲的助理導演David Halls、負責片場槍械的Hannah Gutierrez-Reed等逾20人，是首次有人向劇組提告。

上月21日為新片《Rust》的槍擊戲綵排時，所用的道具槍疑射出實彈，導致42歲女攝攝影導演Halyna Hutchins身亡。其中劇組武器管理負責人的代表律師早前表示，他相信有人故意將真子彈放入涉事道具槍。不過檢察官表示，暫時沒有證據證明有人蓄意破壞。

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