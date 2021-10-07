英國搶購｜六分一人買不到必需品 曼城超市晨早大排長龍

在英國，近期由重型貨車(HGV)司機短缺、汽油短缺及價格上升、通脹憂慮、加稅及全球供應鏈問題等多個因素觸發的搶購潮，隨著聖誕節臨近、民眾擔心無物資過節而持續升溫。曼徹斯特一間Costco超市周日早上大排長龍，廁紙是頭號搶購目標。

三分二受訪英人 擔心聖誕前後缺糧水

英媒引述英國國家統計署(ONS)的數據，顯示過去兩星期當地17%民眾稱買不到想要的必需品，非必需品亦有近四分一人說買不到。此外，當地雜誌《The Grocer》訪問了1,000名民眾，三分二人表示擔心或非常擔心聖誕節前後會出現糧食及飲品短缺，不少人提早「入貨」囤積在家中。

除了曼城外，近期倫敦、赫特福德郡(Hertfordshire)及威爾斯卡迪夫(Cardiff)等多地亦現搶購潮，水、蔬果、冰鮮肉、熟食，以及應節的急凍火雞及聖誕布甸等均是熱門目標。首相約翰遜已委託Tesco前CEO劉易斯(Dave Lewis)協助處理供應鏈危機，有業界人士呼籲各大超市集團互相協調化解危機。

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