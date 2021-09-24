英國鬧汽油荒司機追著油車行 擬出動陸軍運油

英國因貨車司機短缺影響汽車燃油供應，九成加油站沒有燃油，令民眾如在疫情高峰時期般遭「禁足」，打工仔今日須再度在家工作，學校也因應情況恢復視像教學，醫護人員上班也成問題。據悉，司機在清晨5小時便排隊入油，有人一天排了3次隊終於成功入油，網民更指司機瘋狂到追著運油行駛，以便第一時間可入油。報道指，若油荒未改善，英揆約翰遜的內閣計劃出動陸軍駕駛運油車。

有校長在Twitter稱，連他自己也沒有汽油，他居住的地區所有油站都無柴油，大部分教師改搭公共交通工具，返工路程較平時長16公里。另一網友稱，其家人是運油司機，「他目前在路上，有民眾駕車一路尾隨，他指情況如世界末日」。該網友說，擔心親友的安危。

英國鬧油荒入油靠運氣

不少人在網上也說，見都駕駛者乾脆跟著運油車前往油站。一名司機說，他清晨5時半出動，因工作須開車，卻無油站開門。之後幸運地看見一輛運油車並尾隨，他成功排第二位入到油。

因疫情隔離和脫歐問題，英國最近估計欠缺10萬名貨車機運送貨物，包括燃油和肉類等，部分快餐店無法開門做生意。當局日前已批准向5,000名外國貨車司機發出臨時簽證，以便他們到英國工作解決司機不足。

英國鬧汽油荒司機追著油車行 擬出動陸軍運油