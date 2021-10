英女王｜獲推舉拎「老人獎」 95歲英女王唔肯拎︰我未夠班！

英女王|獲推舉攞「老人獎」 95歲英女王唔肯拎︰我未夠班!

95歲的英女王伊利沙伯二世,有甚麼讚賞歌頌沒聽過?合理的欣然接受,過譽的大可一笑置之,但近日竟有一個獎項令她「耍手擰頭」,謙稱未夠班、無資格攞,希望個獎「留俾第二個人」?

說的是「年度老人獎」(The Oldie of the Year Awards),由英國月刊《The Oldie》頒發,表揚對公眾有貢獻的長者,過去獲獎者包括護理人員、運動員、藝術家、政治家,以至奧斯卡及諾貝爾獎項得主等,廣為人知者有前首相馬卓安、藝術家David Hockney及《亂世佳人》女配角夏蕙蘭等。

英女王透過私人秘書回信「你自覺幾歲便是幾歲」

英女王的已故母親王太后伊利沙伯,以及已故丈夫菲臘親王,分別於2002及2011年獲頒此獎,今年輪到英女王本人獲獎,她由私人秘書回信予主辦方婉拒。信中寫道,感謝該雜誌此前來信,詢問女王是否願意接受該獎項,但「女王認為你自覺是幾歲,便是幾歲(you are only as old as you feel)」,而她自覺心境年輕,「女王不認為她符合足以獲獎的相關條件,希望你們另覓更值得獲獎的人」。

今年的頒獎禮由王儲查理斯的夫人卡米拉任嘉賓,大獎由曾獲金球獎90歲女演員李絲麗卡儂(Leslie Caron)獲得,而79歲足球名宿靴斯(Geoff Hurst)及烹飪專家及電視主持德莉亞史密斯(Delia Smith)等亦獲獎。

