英女王｜獲推舉拎「老人獎」 95歲英女王唔肯拎︰我未夠班！

英女王｜獲推舉攞「老人獎」 95歲英女王唔肯拎︰我未夠班！

95歲的英女王伊利沙伯二世，有甚麼讚賞歌頌沒聽過？合理的欣然接受，過譽的大可一笑置之，但近日竟有一個獎項令她「耍手擰頭」，謙稱未夠班、無資格攞，希望個獎「留俾第二個人」？

說的是「年度老人獎」(The Oldie of the Year Awards)，由英國月刊《The Oldie》頒發，表揚對公眾有貢獻的長者，過去獲獎者包括護理人員、運動員、藝術家、政治家，以至奧斯卡及諾貝爾獎項得主等，廣為人知者有前首相馬卓安、藝術家David Hockney及《亂世佳人》女配角夏蕙蘭等。

英女王透過私人秘書回信「你自覺幾歲便是幾歲」

英女王的已故母親王太后伊利沙伯，以及已故丈夫菲臘親王，分別於2002及2011年獲頒此獎，今年輪到英女王本人獲獎，她由私人秘書回信予主辦方婉拒。信中寫道，感謝該雜誌此前來信，詢問女王是否願意接受該獎項，但「女王認為你自覺是幾歲，便是幾歲(you are only as old as you feel)」，而她自覺心境年輕，「女王不認為她符合足以獲獎的相關條件，希望你們另覓更值得獲獎的人」。

今年的頒獎禮由王儲查理斯的夫人卡米拉任嘉賓，大獎由曾獲金球獎90歲女演員李絲麗卡儂(Leslie Caron)獲得，而79歲足球名宿靴斯(Geoff Hurst)及烹飪專家及電視主持德莉亞史密斯(Delia Smith)等亦獲獎。

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