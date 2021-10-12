英女王｜英女王遵醫囑突休假 取消公務 連日奔波操勞 王室強調健康無恙

95歲英女王伊利沙伯二世，周三突然取消未來數日的公務，將留在溫莎堡內休息。女王原定行程包括訪問北愛爾蘭兩日，白金漢宮發聲明稱︰「女王不情願地接受醫療建議，未來數日休息」(reluctantly accepting medical advice to rest for the next few days)，強調女王精神良好，對未能前往北愛出席多場活動，感到失望，向北愛民眾致意並期望未來到訪。

英國王室消息稱無關新冠肺炎

英媒引述王室消息，稱女王健康無問題，有關決定亦跟新冠肺炎無關。英女王較早前已接種兩劑新冠疫苗，未知會否注射加強劑。英女王連日馬不停蹄工作，昨日在溫莎堡主持全球投資峰會招待會，接見包括微軟創辦人蓋茨等外國企業高層，上周又曾在西敏寺及威爾斯出席公務。她當日在西敏寺出席紀念英國皇家軍團(Royal British Legion)成立100周年的感恩崇拜時，罕見地拿著拐杖步行，惹外界關注。

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