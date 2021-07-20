英媒：英最大晶片廠售予華企 政府煞停資助

英國《每日電訊報》報道，英國最大晶片廠Newport Wafer Fab確定出售予中資公司聞泰科技旗下的安世半導體後，英國政府暫停向這間晶片廠撥出政府資助。

報道指， 英國研究與投資部(UKRI)在 晶片廠確定 出售給Nexperia後，根據政府指示暫停了對紐波特晶圓廠的撥款。

英國首相約翰遜早前被質詢時，指已經要求國家安全顧問審查交易，但同時指不希望基於「反華情緒」，令英國趕走中國投資。

晶片廠擁有十多項英政府研究合同

Newport Wafer Fab擁有十多項英國政府研究合同，包括一份國防合同。有傳媒早前引述消息指，將被荷蘭公司Nexperia收購，Nexperia屬於中國聞泰科技公司旗下的安世半導體，據報收購價僅為6,300萬英鎊，折合約6.6億港元，普遍認為對於晶圓廠是非常便宜。收購 Nexperia 的消息一經傳出，英國政府中國研究小組負責人、外交事務特別委員會主席Tom Tugendhat立即提出了國家安全問題。

Nexperia 拒絕置評，聞泰科技亦未有回應。