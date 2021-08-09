英安德魯王子遭控性虐未成年少女

已故孌童犯兼淫媒富豪愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)性交易案指控者之一的朱弗雷(Virginia Giuffre)向英國安德魯王子提起民事訴訟，指控20年前，安德魯王子(Prince Andrew)多次對當時17歲的她性虐待。

朱弗雷周一(9日)向美國曼哈頓地區法院提出民事訴訟，聲稱17歲時在愛潑斯坦前女友、英國名媛麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)的倫敦家中，她被逼與安德魯王子發生性關係。

控告書稱，安德魯還在愛潑斯坦曼哈頓豪宅以及維爾京群島的一座私人島嶼上虐待朱弗雷；指控安德魯犯有毆打和蓄意造成精神痛苦的罪行，要求補償性和懲罰性賠償。

安德魯王子2019年澄清後辭去王室公職

朱弗雷2019年接受英國廣播公司(BBC)專訪時稱，2001年時，年僅17歲的她透過愛潑斯坦與麥斯威爾的安排，與安德魯王子見面，兩人還曾發生性關係。她還宣稱自己在1999年至2002年之間，不斷遭到安德魯王子和愛潑斯坦兩人性虐待。安德魯王子其後接受訪問，批評指控是誹謗，他指不記得見過朱弗雷，亦不可能在麥斯威爾家中與她發生性關係，因為他當晚在參加完一場兒童派對後就回家。惟訪問變成公關災難，白金漢宮隨後宣布安德魯王子辭去一切王室公職。

2019年8月，愛潑斯坦被紐約聯邦法院以性走私罪名起訴收押在曼哈頓一所監獄，待審期間自殺，終年66歲。

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