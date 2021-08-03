蓋茨梅琳達27年婚姻正式結束

微軟(Microsoft)創辦人蓋茨(Bill Gates)和妻子梅琳達的27年婚姻，周一(2日)正式結束。

美媒《霍士財經》(FOX Business)周一(2日)報道，2日提交的文件顯示，兩人的夫妻關係已經無可挽回地破碎，梅琳達保留了丈夫姓，且兩人都不會獲得配偶的贍養費，分居協議條款包括財產分配，但他們未向法院提交分居協議。法官已在2日簽署文件批准兩人離婚。

雖然兩人同意在慈善事業上繼續合作，但他們共同擔任主席的基金會表示，如果兩年後其中一人認為無法繼續一起工作，梅琳達將辭職。

蓋茨認曾與愛潑斯坦會面

蓋茨與梅琳達今年5月3日宣布離婚。據美國媒體5月份的報道，梅琳達一直對丈夫與富豪淫媒、億萬富翁投資者愛潑斯坦(Jeffrey Epstein) 的關係感到不安，在媒體公布了兩人關係的細節後，她聘請了離婚律師。

《華爾街日報》早於5月爆料，引述「比爾及梅琳達‧蓋茨基金會」一名前僱員和相關文件稱，蓋茨於2013年與愛潑斯坦見面後，梅琳達就對丈夫表示對此感不自在和擔憂，但蓋茨和部分基金會人員之後繼續與愛潑斯坦接觸。梅琳達至少從2019年開始就接洽多家律師事務所。而蓋茨的發言人亦曾代蓋茨表示，對曾與愛潑斯坦接觸感遺憾，形容是「判斷失誤」。愛潑斯坦於2019年8月在獄中自殺身亡。

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