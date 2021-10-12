荔景爆倫常血案 七旬父疑遭兒子斬傷不治 (更新)

葵涌發生倫常血案，一名78歲老翁昨日懷疑被他的31歲兒子斬傷，老翁延至今早傷重不治，現時警方將案件列作謀殺案處理，拘捕涉案的31歲兒子。

事發約昨午4時許， 警方接獲荔景山路賢麗苑賢德閣一名住戶報案，指聽到鄰居單位傳出救命聲，於是報警。警方及消防到場破門進入涉事單位，在屋內發現一名78歲老翁昏迷不省，倒臥地上，他全身多處有由利刀造成的傷勢，救護員將老翁送往瑪嘉烈醫院搶救，延至凌晨1時34分不治。

疑用生果刀施襲現場檢兩把刀

警員在房間內發現事主31歲兒子，他手部受傷。經調查後，懷疑有人由廚房取出生果刀向父親施襲，警員在現場檢獲兩把生果刀，以涉嫌傷人拘捕事主的兒子，現已將事件改列謀殺案，該兒子被黑布蒙頭，鎖上手扣，由警員陪同登上救護車送院檢查。案件交由葵青警區重案組跟進，警方稍後亦將安排為死者進行驗屍以確定死因。

疑兇任職文員患思覺失調

據了解，被捕男子任職文員，患有思覺失調，要定時到葵涌醫院覆診，需要長期服藥控制病情，行兇動機有待警方進一步調查。警方呼籲，任何人如目擊案件或有資料提供，請與警方聯絡。

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