葉劉：下屆特首需為政治家非僅是公務員

新民黨立法會議員、行會成員葉劉淑儀接受內地《環球時報》訪問時指，《港區國安法》實施後，香港已恢復了平靜，但平靜之下仍存在一些問題，比如有人悼念七一刺警案的兇手等，認為下一屆特區政府應是一個具開創型風格的團隊，下屆特首要是「一名政治家，而不僅僅是公務員」，要做到「一手硬、一手軟」解決問題。

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葉劉淑儀續稱，所謂「一手硬、一手軟」，就是在打擊「反中亂港」分子時毫不手軟，但面對一些叛逆的青年時不能都採取「捉」的辦法，要逐步「移風易俗」，改變香港社會氛圍，而且下一屆特區政府要主動配合國家面對新的國際形勢，協助國家向國際社會做好「中國模式」和「一國兩制」的解釋工作，同時推動香港內部改革，應對貧富差距與社會不公的問題。

盼明年底完成23條立法

對於李家超和鄧炳強分別調任政務司長及保安局長，葉劉淑儀指，新的人事安排反映出中央依然把維護國家安全和香港穩定視作重中之重，又說落實《基本法》23條立法是特區的憲制責任，希望香港能在明年年底前完成有關立法。