蔡英文證實有美軍於台灣協助訓練

台灣的蔡英文總統接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪，首次證實有美軍在台灣協助訓練。蔡英文未有透露實際美軍人數，只表示沒有其他人想像的多，並指來自北京的「威脅」與日俱增，與美國有廣泛合作，旨在提升台灣的防衛能力。

美國總統拜登日前指，台灣若遭到大陸攻擊、美國會協助防衛。蔡英文指，相信不同人會有不同解讀，認為台灣「是民主政體，尊重自由，愛好和平。與區域絕大多數國家共享相同價值，亦有戰略重要性，確保台灣安全符合區域各國『共同利益』」，又相信一旦大陸武力攻台，美國和其他區內的民主伙伴都會給予支持。

蔡英文：倘習近平願意可以一同溝通

當被問及台灣是否有能力在無協助防衛的情況下自我防衛，蔡英文說，台灣會「盡可能地」自我防衛，她說台灣正在對抗的前線，但台灣有來自盟友和理念相近各國的支持，呼籲區內的民主國家，包括日本、南韓和澳洲支持台灣。

蔡英文同時強調，沒有放棄與大陸改善關係，重申多次表達願意與大陸溝通，避免誤會和誤判台海形勢。她說，如果習近平願意，兩人可以坐下來一同溝通，會建議對方多與台灣的民眾和政府溝通。

美國在1979年與台灣斷交，改與中華人民共和國建交，駐台美軍隨後離開台灣。《華爾街日報》早前引述官員指，美軍特種作戰及支援部隊約20多名成員駐台訓練。

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