蘋果日報停刊｜出版26載屢顛覆傳媒生態 陳健康事件最受爭議

《蘋果日報》明日將出版最後一期報紙。由商人黎智英於1995年創立的《蘋果日報》，當年揚言要成為「香港人的報紙」，開宗明義表明崇尚西方民主自由思想。創刊至今輾轉26載，屢屢揭發政商界醜聞，更多次開創先河顛覆傳媒生態，包括以全彩色印刷及創立《動新聞》等，在業內殺岀一條血路，但亦因「陳健康事件」被揭發是有償新聞，而引起社會爭議。

相關新聞：蘋果日報停刊｜CNN、BBC、《衛報》即時報道蘋果日報關閉

2元定價改變報業生態

於1995年6月20日創刊的《蘋果日報》，創刊首日即以第一任特首的傳聞候選名單作為A1頭條，報章亦旋即獲得商業成功，更改變本港報業的生態。當時香港報章以黑白印刷，每份定價5元，惟《蘋果》決定以2元發售，更採用全彩色印刷，排版用上大量照片，配以口語化的標題，在報攤上鶴立雞群，成功吸引大量讀者。創刊首日，銷量直達20萬份，之後更急速攀升，令其他報章紛紛減價促銷。

2003年，《蘋果日報》打入台灣市場，開辦《台灣蘋果日報》，惟《台蘋》最終亦於今年停刊。之後於2008年創立《蘋果動新聞》，以生動方式製作短片報道新聞內容，再度掀起浪潮；並於2011年創立《爽報》，進軍免費報市場，但最終不敵虧損，在2年後停刊。《蘋果》其後於2019年推行訂閱制，會員付費才可瀏覽網上新聞及動新聞。

相關新聞：蘋果日報停刊｜《蘋果》管理層證實明日出版最後一份實體報紙 據悉將印100萬份

揭沙中綫紅磡站月台剪鋼筋

《蘋果日報》過往多次揭發政商界醜聞，包括2012年時任發展局長陳茂波的劏房醜聞及酒後駕駛；另外於2018年揭發沙中綫紅磡站月台剪鋼筋，引發多間媒體跟進報道，造成的輿論亦促使政府展開獨立調查。不過，《蘋果日報》亦曾捲入傳媒道德爭議，最廣為人知的是1998年「陳健康事件」，《蘋果》頭版報道陳健康在妻兒死後仍北上尋歡，後來被揭發是有償新聞，最終黎智英需要公開道歉。

相關新聞：港區國安法｜國安處拘捕55歲男子 據悉為《蘋果日報》主筆李平

遭連番抨擊「反中亂港」

《蘋果日報》不時抨擊內地及特區政府，與民主派關係密切，每逢大遊行均會於頭版印刷標語呼籲市民岀街，亦曾公開支持雨傘運動及反修例運動。種種舉措令《蘋果》遭中央政府連番批評「反中亂港」，也引來內媒追擊「播毒」及「禍港」。警務處長鄧炳強亦多次不點名批評《蘋果》透過報道「假新聞」煽動仇恨、分裂社會。

最終鄧炳強「一語成讖」，警方去年8月以《國安法》拘捕黎智英及其2名兒子、壹傳媒執行董事兼財務總裁及營運總裁周達權、另一執行董事兼行政總裁張劍虹、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光等10人，並派出逾200警力搜查壹傳媒大樓，案件轟動全球。事隔10個月，警方上周再拘捕《蘋果日報》5名董事，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及動新聞平台總監張志偉，並再度派遣大批警員搜查壹傳媒大樓，保安局隨即凍結《蘋果》3間相關公司約1,800元資產，令《蘋果》業務陷入困局，連日傳出停刊的消息，最終管理層於今日證實明日出版最後一份《蘋果日報》報紙後停刊，網上版即日午夜起停止運作。