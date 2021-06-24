蘋果日報停刊｜學者：《蘋果》顛覆報業生態 報販料讀者不會轉買其他報章

《蘋果日報》今日出版最後一期，結束26年營運。中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機於電台節目表示，《蘋果》顛覆整個報業生態，積極嘗試行內意想不到的做法，最終部分做法引起其他報章參考和仿效，形容為「帶給港人珍貴的遺產」。

相關新聞：蘋果日報停刊｜出版26載屢顛覆傳媒生態 陳健康事件最受爭議

蘇鑰機表示，《蘋果日報》監察社會的功能做得有聲有色，其政治色彩鮮明、激烈批評的聲音，有違保持中立的新聞原則，但形容卻因此「在歷史時刻扮演重要角色」。他又指，《蘋果》採取的「鼓吹式新聞學」 (Advocacy Journalism)，提供比較鼓吹、倡議式的報道，會在文章加入看法，常見於具爭議的社會中。

相關新聞：蘋果日報停刊｜動新聞各平台凌晨起停運 市民凌晨買最後一份報紙

蘇憂慮，《蘋果日報》結業後，社會激烈反對聲音將消失，市民缺乏渠道反映意見。對於其他媒體能否取代《蘋果》成為市民發聲的渠道，他認為仍有待觀察，但強調本來報業已面對種種經營困難，《蘋果》倒閉將更不利新聞界發展。

相關新聞：蘋果日報停刊｜陳沛敏周五離任副社長 社論：基於員工安全及人手停刊

全港報販大聯盟主席廖社青於同一節目表示，事件對整個報章銷售行業無疑是損失，《蘋果》平均每日銷量約10萬份，預料停刊後讀者不會轉買其他報章，銷量不會轉移至其他報館，對報販收入帶來打擊，形容是雪上加霜。