蘋果發布會未破魔咒 股價難逃下跌

美國蘋果公司凌晨於網上發布新手機及平板電腦，但股價未有受刺激，反而下跌。

最受果迷關注的手機iPhone 13將推出4個版本，本港售價介乎5,999元至13,599元，並有舊換新計劃，最高可獲5,950元優惠，星期五(17日)接受預訂，下周五(24日)發售。

蘋果同時推出了全新設計的升級版iPad Mini，售價介乎3,999元至6,399元，同樣下周五發售。至於Apple Watch Series 7，售價為399美元，拆合約3100元，將於今年秋季末推出。

分析：新產品積極影響早已經反映在股價中

蘋果公司依舊沒有打破新品發布日股價下跌的魔咒，收報148.12美元，跌1.43美元，跌幅0.96%。

根據研究公司Bespoke Investment Group周一(13日)在給客戶的一份報告中表示，蘋果公司新產品的任何積極影響通常早已經反映在股價中，不用期待蘋果新品發布會。

蘋果公司的業績增長前景一直受到投資者的追捧，股價今年實現連續3年上漲。但在上周五(10日)美國加州地方法院法官宣布對其App Store裁決后，蘋果股價當日受到重創，創下近4個月內最大跌幅，一度令蘋果公司市值蒸發了850億美元，雖然如此，分析師對該股仍持樂觀態度。

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