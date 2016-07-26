蝦碌點票｜14小時點5000票 馮驊認不理想並致歉

中央政府完善香港選舉制度後首場選舉，於周日晚上6時完成投票，原先預計當晚12時有結果，但點票至昨凌晨3時許始陸續公布分組結果，至早上8時、歷時14小時才公布全部選舉結果。選管會主席馮驊解釋，指昨晨6時半左右已完成點算4,380張選票，惟運送票箱及點票過程不理想、有票箱的報表數據不正確須多次核實等問題，致所花時間「超出合理預期」，需要就此檢討並為此感到非常抱歉。

馮驊昨晨6時向傳媒交代點票程序，承認運送票箱及點票過程均不理想，「所花嘅時間亦都係超出合理預期」。他指，應與票站人員欠靈活彈性，遇事沒即時反映有關，選舉事務處須作詳細檢討，亦會向特首提交報告。馮官解釋，用點票機點票時，一度卡紙(即jam紙)令點票停頓，經技術人員調校後可重新點票；亦發現有選票「填錯位」，票站人員須聯絡已離開的投票主任跟進，亦令點票延誤。

首次抽籤定勝負

點票至昨半夜3時，共55張選票、屬百分百投票率的「建築、測量、都市規劃及園境界」選舉結果率先出爐，17名候選人只有符展成及王寳龍落選；同樣投票率達百分百的法律界僅得30人投票，亦須近4時才公布結果，只有白濤落選，而當選的行會成員兼資深大律師湯家驊指，大律師公會及律師會均有票，不認同選舉沒代表及認受性。

社福界的競爭最激烈，23人爭12席，當中有3名候選人同取55票並列第11位，本港選舉首次須抽籤決定席位誰屬，最後由自稱中間派的狄志遠，以及具建制背景的黃一峰取得該界別最後兩席；至於爭取連任的民主派周賢明就落選。另外，20人爭17席的保險界同樣須抽籤決定尾席誰屬，由於兩名候選人不在現場，由選舉主任代抽籤，最後由黃漢興當選。

兩辦發聲明肯定選舉

港澳辦發稿指，選委會選舉順利完成，是全面貫徹落實「愛國者治港」原則的一次生動實踐，很高興香港各界對新制予以高度肯定和認同。中聯辦亦發聲明祝賀，指選舉彰顯了新制的進步性優越性，「是在香港特色民主發展道路上邁出的重要一步」。特區政府亦指，選委會負責提名立法會選舉候選人及選出40名選委議員，有助行政機關與立法機關之間的理性互動，以切實提升特區政府的管治效能。

蝦碌點票｜14小時點5000票 馮驊認不理想並致歉