被指與解放軍合作收集藏族維族基因 華大基因否認與內地部門分享數據

《路透社》報道，有份承辦本港新冠肺炎檢測服務的華大基因與解放軍合作，利用旗下一款孕婦血液測試產品NIFTY，收集和研究藏族和維吾爾族基因。華大基因否認與內地部門分享數據。

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NIFTY是世界上最暢銷的無創產前測試 (NIPT) 之一，用於採集孕婦血液樣本，測試胎兒會否患上唐氏綜合症等染色體異常疾病。NIFTY在英國、加拿大、澳洲、泰國及印度等52個國家提供，但不包括美國。公司聲稱全球超過800萬人使用，準確率高達99%。診所為孕婦抽血，分離出血漿後送到華大實驗室檢測，約兩周後收到結果。

《路透社》根據過百份文件，指華大基因於2010年開始與解放軍合作，研究胎兒基因組，並與解放軍研究人員發表了十多項聯合研究，以試驗和改進其產前檢查。華大基因透過NIFTY收集孕婦的族裔、身高、體重等基因數據做研究，包括在2018年利用解放軍超級電腦，分析藏人及維吾爾族婦女的血液樣本，找出她們的基因與外貌特徵的關連。

NIFTY的網站寫明如果數據直接關乎中國國家安全，就有權與當局分享，因此華大基因此舉沒有違反任何私隱條例。

基大基因證實樣本送港實驗室

有NIFTY用家表示事前要簽聲明，同意華大基因將基因數據儲存在香港的實驗室，但她們不知道華大基因會在深圳實驗室利用數據做研究，如果早知道血液另有用途，將不會選用NIFTY。華大基因證實NIFTY收集到的血液樣本會送到香港實驗室分析，數據用作人口研究，但指從未與內地部門分享數據。