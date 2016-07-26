西九M+博物館今開幕展逾1500藏品

西九文化區M+博物館今日正式對公眾開放，由逾1,500件藏品組成6個開幕展，包括「香港展」及爭議不斷的「希克展」。特首林鄭月娥冀下屆政府透過成立「文化局」，「提升頂層設計同埋領導」，將香港發展為世界各地文化互動合作的平台。除備受爭論的艾未未作品，開幕展亦有不少藏品涉敏感題材，西九文化區董事局主席唐英年指當代藝術旨在刺激思考，「有啲人甚至會覺得唔舒服」，籲公眾以開放包容態度，嘗試了解藝術家的創作理念。

林鄭月娥昨主持M+開幕禮時指，發展西九文化區的過程受到質疑及批評，惟相信香港有條件成為中外文化藝術交流中心，而M+作為國際視覺藝術界「期待已久嘅旗艦項目」，將與明年開幕的故宮博物館及翻新的香港藝術館，成就本港擁有「世界級視覺藝術嘅博物館群」，成為國際視覺藝術界的重要一員。

因「向天安門舉中指」而屢被建制派狙擊的艾未未攝影創作《透視研究》系列，不會在開幕展出現，亦已在M+網站「下架」，唐英年解釋正審視相關作品，又指M+為亞洲首間全球性當代視覺文化博物館，故須向公眾強調不會因此而凌駕法律，並重申所有藏品均符合法例。唐又稱，若要展覽《透視研究》，「最好成套二十幾幅儲埋晒一齊一次過做，咁就可以更加睇得到，佢當時一個藝術家咩心態去創作呢個展品。」他笑稱自己欣賞刺激思維的當代藝術時，「有好多件我係睇唔明」，惟不會因此不喜歡，會嘗試用開放包容的態度去了解創作理念。

艾未未《洗白》喻歷史

M+博物館開幕首年免費參觀，6個開幕展涉逾1,500件藏品，包括艾未未的《洗白》，他將多個中國新石器時代的陶罐油上白漆，遮蓋原本的紋飾，其概念藝術意味「歷史真相與個人解讀」；「表明粉飾洗白不僅無法完全掩蓋過去」，還會成為歷史一部分。開幕展還有多個以毛澤東、戰爭、政治等為主題的藏品。

M+未有公布全部藏品的價值，亦非全部藏品均與政治有關，當中以約1,500萬元購入廢棄的《清友壽司吧》，邀請逾300位象山村村民製作近20萬個泥人的《亞洲土地》等藏品為M+精選推介。除此之外，開幕展中有多個可與公眾互動的展品及裝置，例如《變型蝸居》、《魚雁計劃》、《匣子》等，公眾更可以DIY(動手做)，製作供展示的作品或帶走它。

https://youtu.be/oyBoAE2Db9E

參觀M+注意要項

開放時間：逢周二至五、

周末及公眾假期、

早上10時開放(逢周一休館)

收 費：開幕起首12個月免費參觀，

惟須網上(bit.ly/3oo4nGx)預約*。

*註：特別活動及展覽另外收費，

M+會員則毋須預約。

西九M+博物館今開幕展逾1500藏品