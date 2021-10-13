西環的士司機遭洋漢鎅頸亡 警指疑兇極度危險籲市民小心

西環發生可怖命案，一名韋姓的士司機昨於凌晨近5時，載一名外籍男乘客至皇后大道西與東邊街交界後，疑被對方以利器鎅頸大量出血。現場消息指，48歲男司機落車逃走並呼救，惟遭乘客繼續狙擊致倒地，疑兇才離開現場，途人報警求助，司機及後送院搶救後不治。警方指，疑兇案發時穿黑色短袖T恤、深色短褲及波鞋，膚色白晳、高約1.8米，大約30至35歲，不排除是混血兒；相信疑兇極度危險，不排除有暴力傾向，呼籲市民小心，案件列作謀殺案處理。



警方案發後於現場調查，發現染血衣物、口罩、毛巾等證物，相信疑兇曾進出附近一間酒店，並在一大廈天台發現與案有關的背包及涉案菜刀。西區警區助理指揮官冼國明指，菜刀刀鋒長16厘米，連刀柄全長25厘米；死者駕駛的士逾10年，右頸有長約7厘米傷口，深至1至2厘米，相信為致命傷，其財物亦在身上及現場尋回，沒有損失。警方指案發的士有攝錄設備，惟拒絕透露內容，僅指疑兇相當暴力，若市民發現對方，應先留在安全地方，可行情況再通知警方。

生前為經濟支柱現遺家眷4人

逾10名死者親屬下午2時到現場路祭，遺孀一度激動痛哭，需親友安撫。死者胞姐表示，弟弟生前為家庭經濟支柱，育有1子2女，分別是9歲、13歲及18歲，大女剛獲中大錄取，就讀會計課程。她稱，弟弟是夜更司機，一般下午5至6時開工，凌晨4時許才下班，相信案發時正準備交更。



西環的士司機遭洋漢鎅頸亡 警指疑兇極度危險籲市民小心